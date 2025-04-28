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Kırşehir'de Çadırcılık Mesleğinde İşçi Eksikliği

Kırşehir'de Çadırcılık Mesleğinde İşçi Eksikliği
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Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısında çadırcılık yapan Mehmet Eroğlu, yaz döneminde artan iş yoğunluğuna rağmen çalışacak işçi bulamadığını belirterek mesleğini devretme kararı aldığını söyledi. Eroğlu, geleneksel üretimin azalmasını ve iş gücü sorununu dile getirdi.

Kırşehir'de çadırcılık mesleğini tarihi Uzun Çarşıda sürdüren Mehmet Eroğlu; yaz döneminin girmesiyle iş yoğunluğunun artış göstermeye başladığını fakat çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.

Çadırcı Mehmet Eroğlu, "63 yıl boyunca tek meslek yaptım. İşçi eksikliği nedeniyle mesleğimi devretme kararı aldım. Mesleğim altın gibi bir meslek. İşçi eksikliği nedeniyle özellikle yaz dönemlerinde iş yetiştirmede zorluk yaşıyoruz" dedi. Tarihi çarşıda 2 çadırcıdan birisi olan Eroğlu açıklamasında; "Bazen çadır ve tente yetiştirmek için geceler boyunca çalışıyoruz. Bazen ise müşteri bulmakta zorlanıyoruz. Çıraklık ve kalfalık okulu var ama onlarda; bobinaj işçisi, motor ustası ve ağırlıklı olarak sanayi alanı için çırak yetiştiriyor. Bazen işçi geliyor, iş olmuyor. Bazen ise iş oluyor, işçi olmuyor. Fabrikasyon üretim artınca mesleğimizde etkilendi. Eskiden çadırları kendimiz dikerdik, şimdi ise fabrikalar top halinde veriyor. İşçi olsa yine kendi üretimimizi kendimiz yapardık ve para kazanırdık" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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