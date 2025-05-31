Kırşehir'de Bıçak Bileyicileri Kurban Bayramı İçin Yoğun Mesaiye Başladı

Kırşehir'de Bıçak Bileyicileri Kurban Bayramı İçin Yoğun Mesaiye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'deki tarihi Uzun Çarşı'da bıçak bileyicileri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Baba Cemal İşeri ve oğlu Murat İşeri, vatandaşların bıçaklarını bileyerek bayram hazırlıklarına katkıda bulunuyor.

Kırşehir'deki bıçak bileyicilerinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun mesai başladı. Kentin en işlek noktalarından biri olan tarihi Uzun Çarşı'da baba ve oğlu aynı dükkanda vatandaşların bıçaklarını bileyerek bayram hazırlıklarına katkı sağlıyor.

Baba Cemal İşeri, oğlu Murat İşeri ile birlikte tarihi Uzun Çarşı'da yıllardır sanatlarını birlikte sürdürüyor. Baba, oğluyla birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken oğul ise, vatandaşların bıçaklarını arife gününden önce getirmesinin kendileri önemli olduğunu söyledi. İşeri açıklamasında; "Son gün gelen yoğunlukla herkesin işini yetiştirmek zor oluyor. Vatandaşlarımız erken davranırsa hem biz daha rahat çalışırız hem de onlar işlerini son dakikaya bırakmamış olurlar. Bayram öncesinde işlerimiz açılıyor. Babamla erkenden gelip dükkanımızı açıyoruz. Yoğunluğa kalmadan işlerimizi bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.