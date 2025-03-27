Kırşehir'de Bayram Alışverişinde Hareketlilik

Kırşehir'de Ramazan Bayramı öncesinde esnafta alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Bayram şekeri ve kolonya satıcıları fiyatlarda bayram indirimine giderken, terzilerde de yoğunluk dikkat çekiyor. Şehirde uzun yıllardır terzilik yapan Levent Çalışır, bayrama yakın günlerde işlerin artış gösterdiğini ve gece mesaisi yaptıklarını söyledi. Çalışır; "Bayram haftası yoğunluk oluyor. Özellikle alınan kıyafetlerde bayram tadilatı yapmaktayız. Hazır kıyafetlerde tadilat yaparken çoğu zamanda özel kesim kıyafetler dikiyoruz "dedi.

Özellikle Ramazan Bayramı alışverişlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kolonya, çikolata ve şekerler esnaf bayram indirimine gitti. Kolonya ve şeker satıcısı esnaf Mehmet Vatanuğruna, ekonomik durumları göz önüne alarak indirime gittiklerini belirtti. Vatanuğruna açıklamasında; "Ramazan ayı durgun geçti. İşlerimiz bayramın yaklaşmasıyla birlikte artış gösterdi. Vatandaşların bayram alışverişlerini rahat yapabilmeleri için bizlerde onları destekliyoruz. Herkesin kolonya ve şeker alması içinde indirime gittik" diye konuştu.

Şehirde özellikle iftar saati sonrasında alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. - KIRŞEHİR