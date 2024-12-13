Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

Kırşehir'de Ayakkabı Tamirinde Çıraklık Sorunu

Kırşehir'de Ayakkabı Tamirinde Çıraklık Sorunu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 50 yıldan fazla süre ayakkabı tamiratı yapan Cuma Şenlik, mesleğini sürdürebilmek için çırak bulmakta zorlandığını ifade etti. Oğlu Ayvaz Şenlik, babasının mesleğini öğrenerek bu geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Kırşehir'de 50 yıldan fazla süredir ayakkabı tamiratı yapan ve oğlundan başka çırak çıkaramayan Cuma Şenlik, mesleğinin devamını sağlamak için çırak bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Oğlunun mesleğini öğrenmesinin gururunu yaşayan ve mesleğinin devamını sağlayacak oğlundan başka çırak yetiştiremeyen Cuma Şenlik, oğlunun çocukluk döneminden itibaren mesleğini öğrendiğini söyledi. Bir fabrikada uzun süre mühendis olarak çalışan Cuma Şenlik'in oğlu Ayvaz Şenlik, babasının mesleği olan ayakkabı tamirciliğinde mesleği yaşatmaya çalışıyor. Şenlik, "Oğlumun ustası benim benim yanımda zorlanıyor. Ben de kendisini ara ara kontrol ediyorum ve zorlandığı noktalarda ona yardımcı oluyorum. Çırak bulamıyoruz. Mesleğimizin devamı için de çırak yetişmiyor. Oğlum mesleğimi öğrendi, okudu ve mühendis oldu. Bir süre ara vermişti ama yeniden geldi" dedi.

Babasıyla zaman zaman birlikte çalışan Şenlik, eksik kaldığı noktalarda babasının tecrübelerinden faydalanıyor. Baba ile oğul, geçmişin zanaatkarlık geleneğini yaşatmaya çalışırken bir yandan da modern dünya ayakkabıcılığını sürdürme çabası içerisinde çalışıyor. Babasından öğrendiği mesleğini devam ettiren ve 22 yıl bir fabrikada Ayvaz Şenlik ise, "22 yıl fabrikada çalıştım. Çocukluğumda bizi babam yetiştirdi. Benim de eksik kaldığım noktalar oluyor. O zamanlarda babamdan destek alıyorum" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti
img

Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi
img

Meclis'te 'TOGG' tartışması: TOGG ile övünüp Mercedes'e biniyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
'Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum'
"Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum"
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Yalı Çapkını 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 87. bölüm tek parça full HD bölüm izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 87. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 695. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 14-15 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.