Kırşehir'de Avukatlar Günü kutlandı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Kırşehir Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törene Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Baro Başkanı Av. Onur Çanta, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Atatürk Anıtına Baro Başkanlığı çelenginin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Baro Başkanı Av. Onur Çanta'nın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşma ile sona erdi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel