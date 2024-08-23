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Kırşehir'de 50 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Esnafın İşleri Artıyor

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Kırşehir'de 20 metrekarelik dükkanda 50 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan esnaf, hayat pahalılığı nedeniyle insanların tamire yönelmesiyle işlerinin arttığını belirtiyor. Okul sezonu öncesinde ailelerin ayakkabı tamiratı için ayakkabıcılara uğradığını ifade eden esnaf, deri ve köseli ayakkabıların pahalı olmasından dolayı vatandaşların tercih etmediğini söylüyor.

Kırşehir'de esnaf Cuma Şenlik, 20 metrekarelik dükkanda 50 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor.

Son dönemde hayat pahalılığı nedeniyle insanların tamire yöneldiğini belirten Şenlik, işlerinin eğitim ğretim sezonunun açılmasıyla birlikte artış göstereceğini düşünüyor. Okul sezonu öncesinde ailelerin ayakkabı tamiratı için ayakkabıcılara uğradığını belirten Şenlik, "Kaliteli ayakkabı deri ve köseli olur. İnsanımızın çoğu bu tür ayakkabıları pahalı olmasından dolayı alamıyor" dedi. 20 metrekare dükkanından 50 senedir ekmek yediğini aktaran Şenlik açıklamasında; "Ayakkabı tamiratı nedeniyle işlerimiz çok arttı. Okulların açılması sonrasında da artış göstereceği inancını taşıyorum. 50 yıldır bu alanda faaliyet göstermekteyim. Pahalı olmasından dolayı deri ve köseli ayakkabıyı vatandaşlarımız alamıyor. Rızkımı kazanıp çocuklarımı yetiştirdim. Ciddi oranda tamire ilgi artınca bizlerde iş yerimizde tamamen tamire yöneldik. Tamire talep artınca işlerimizde açıldı" diye konuştu.

Serdal Karakurt adlı vatandaş ise giyilebilecek durumda olan ayakkabılarını tamir ettirdiğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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