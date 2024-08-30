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Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Komando Marşı' söylendi

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Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından söylenen 'Komando Marşı' ilgi gördü. Tören, Atatürk'ün anıtına çelenk konulmasıyla başladı ve Valilik Binası önünde devam etti. Programda 30 Ağustos Zafer Bayramının önemi anlatıldı ve askeri birliklerin gösterileri ile öğrenci topluluklarının dansları izlendi. Program resmi geçit töreniyle sona erdi.

Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından söylenen 'Komando Marşı' ilgi gördü.

Cacabey Meydanı'nda Atatürk'ün anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, Ankara Caddesinde yer alan Valilik Binası önünde devam etti. Törende; Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ekipleri 'Komando Marşı' okudu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda 30 Ağustos Zafer Bayramının önemi katılımcılara anlatıldı. Askeri birliklerin gösterileri ve öğrenci topluluklarının dansları şehir protokolü ve halk tarafından ilgiyle izlendi.

Düzenlenen program; resmi geçit törenin ardından son buldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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