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Kırşehir'de 196 şehidin 3'ü kadın

Kırşehir'de 196 şehidin 3'ü kadın
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Kırşehir'deki 196 şehidin 3'ünün kadın olduğunu açıkladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Kırşehir'deki 196 şehidin 3'ünün kadın olduğunu açıkladı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin yanında olarak acılarını paylaşma görevini sürdürdüklerini ve Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin Kırşehir'de şehit ailelerinin destekçisi olduğunu söyledi. Kılıçaslan açıklamasında, "Şehit ailelerimizi yalnız bırakmadan her süreçlerinde yanlarında oluyoruz. Şehirde verilen 196 şehidin 3'ü kadın. 1993 yılında öğretmen Yasemin Tekin, 2011 yılında Güllihan Mert ve son kadın şehidimizde 2018 yılında Buket Keleş oldu" dedi.

Şehitlerin şehadet tarihlerinde dernek ve aileler tarafından verilen mevlid-i şeriflerle birliktelik sağladıklarını ifade eden Kılıçaslan, "Polis memuru Buket Keleş 6 yıl önce şehit oldu. Şehidimizi unutmadık ve unutturmayacağız. Şehit ailelerine bir evlat olamasak da yanlarında olarak destekliyoruz" diye konuştu.

6 yıl önce İzmir'de görevine giderken şehit edilen Buket Keleş'in ailesi ise kızlarının hatıralarıyla yaşıyor. Şehidin babası Hamdi Keleş, "Altı yıl çok çabuk geçti. Buket'imin ölüm yıl dönümü nedeniyle acımızı hafifleten ziyaretler oluyor. Allah herkesten razı olsun. Yaramız tazeleniyor olsa da kızımızın hatıralarıyla teselli oluyoruz" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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