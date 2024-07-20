Kırşehir'de 100 Yıllık Fotoğraf Makinasıyla Kültürel Tarih Aydınlatılıyor

Kırşehir'de çalışmalarıyla sevilen fotoğraf sanatçısı Arif Çoban, 100 yıllık fotoğraf makinasıyla şehrin ve ülkenin kültürel tarihine ışık tuttu.

Antika makineyle çektiği siyah beyaz fotoğraflarla aralarında merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın da ilk yurt dışına çıkarken pasaportu için kullandığı vesikalık fotoğrafta yer alıyor. Yıllar boyunca oluşturduğu fotoğraf arşivi, şehrin en önemli ve değerli koleksiyonlarından bir tanesi haline geldi. Kırşehir'in kollektif hafızasına etki sunan Çoban'ın objektiflerinden çıkan her kare geçmişe dair anıları ve duyguları yeniden canlandırıyor.

100 yıllık makinesini satma kararı alan Çoban, "Kırşehir tarihine damga vurmuş bir makineye sahibim. Yeni projelerim nedeniyle makinemi canımı acıtıyor da ola satmak istiyorum. Hatıraların gömüldüğü nadide parçadan ayrılıyor olmak benim için de çok zor" dedi.

4 daire teklifi almıştı satmadı

100 yıllık antika siyah beyaz fotoğraf makinesine geçmiş dönemlerde 4 daire teklifi alan ve satma kararından vazgeçen Çoban, "Makinenin tarihi değeri çok yüksek, teknoloji de hızlı gelişmeler oluşturuyor. Benim de ihtiyaçlarım ve bazı projelerim nedeniyle makinemi satışa çıkarmam doğru değil ama talebim yerine gelirse vermeyi düşünüyorum. Bu tarihi makineyle çekmediğim ünlü kalmadı diyebilirim. Şehirde görev yapan eski doktorlar, bakanlar, milletvekilleri, cumhurbaşkanları, belki de benim için en önemlisi Neşet Ertaş'ın Almanya'ya giderken kullandığı pasaport resmi de bana ait" diye konuştu.

Orijinalliğini koruyor ve fotoğraf makinesi çalışıyor

Kırşehir'de, işlettiği fotoğraf stüdyosunda tarihi fotoğraf makinelerini tutan Çoban'ın yüzyıl önce kullanılmış makinesinin bakımlarını düzenli yaparak çalışıyor halde tutması da tutkunları için büyük bir değere sahip. Çoban, fotoğraf makinesinin hak ettiği değeri bulması ve yeni nesillere de ışık olmasını istiyor. Kırşehirli sanatçı Arif Çoban geçtiğimiz yıl şehir ahisi olarak seçilmişti. - KIRŞEHİR