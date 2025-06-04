Kırşehir'de 1 Tonluk İnek 240 Bin TL'ye Satıldı

Kırşehir'de 1 Tonluk İnek 240 Bin TL'ye Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de canlı hayvan pazarında yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inek, 240 bin TL'ye alıcı buldu. İneğin sahibi, özel besleme ve bakım sayesinde bu başarıyı elde ettiklerini belirtti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de canlı hayvan pazarında satışa çıkarılan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inek, 240 bin TL'ye alıcı buldu. 1 ton ağırlığındaki inek, uzun süre alıcılar ve vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Kırşehir'de kurulan Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda Hayvan Pazarı, bu hafta rekor ağırlığa sahip bir ineğe ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inek, hem boyutları hem de sakinliğiyle pazarcıların gözdesi geldi.

Rekor fiyata satıldı

İneğin sahibi Abdullah Köksal, hayvanın beslenmesine ve bakımına uzun süredir özel olarak önem verdiklerini belirterek, "Kendi yetiştirmemiz, getirir getirmez de pazarlığımız oldu" dedi. Pazara gelen bazı vatandaşlar da bir tonluk ineğin yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Kırşehir Ticaret Borsası yetkilileri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluğun artmasını beklediklerini ve bu tarz özel hayvanların pazara olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Kırşehir canlı hayvan pazarından küçükbaş hayvanlar 16 bin bandında fiyatla yer alırken büyükbaş hayvanlar hisseli 30 bin TL'den alıcısını bekliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
4 yıldır kayıp olan Emrah Elveren'in ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

4 yıldır kayıp olan gencin ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.