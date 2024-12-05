Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda Yeni Atölye Açılışları
Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda eğitim ve üretim amacıyla yeni atölyeler açıldı. Açılışta tatlı üretimi, oto bakım onarım ve unlu mamuller gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren atölyeler tanıtıldı. Ayrıca etkinlikte meyve ağaçları da dikildi.
Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda İşyurdu Müdürlüğü'ne bağlı, eğitim ve üretim yapmak amacıyla kurulan atölye açılışları yapıldı.
2 Nolu Açık Cezaevi Kurumu'nda; tatlı üretimi, oto bakım onarım, unlu mamuller üretimleri ile tost üretim atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi. Törene; şehir protokolüyle birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker, Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren katıldı. 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kubilay İpteş'in bilgilendirme konuşmasının ardından atölyelerin açılışı yapıldı.
Açılış programı sonrasında kurum arazisine bin 50 adet meyve ağacı dikimi gerçekleştirildi. - KIRŞEHİR