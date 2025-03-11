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Kırşehir Beyazay Derneği'nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Kırşehir Beyazay Derneği'nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli
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Kırşehir Beyazay Derneği, Ramazan ayının ilk haftasında 110 gıda kolisi ve 65 bin çek dağıttı. Dernek, yardımlarını Ramazan'la sınırlı tutmayarak yıl boyunca sürdürecek.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyazay Derneği Temsilciliği; Ramazan ayının ilk haftasında ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Dernek, 110 gıda kolisi dağıtırken, aynı zamanda 65 bin çek dağıtımı yaptı.

Beyazay Derneği Kırşehir Temsilcisi Adnan Göçmen yaptığı açıklamada; başlatılan yardım hareketinin sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Göçmen, "İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattığımız bu hareketi 12 ay boyunca sürdüreceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek yetkilileri, ilerleyen süreçte de farklı sosyal yardımlar ve destek projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini bildirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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