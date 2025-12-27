Kırşehir Beyazay Derneği'nden 'Bir Sandalye Bir Umut' projesine katkı

KIRŞEHİR (İHA) – İstanbul'da hayata geçirilen 'Bir Sandalye Bir Umut' projesine Kırşehir Beyazay Derneği de katkı sundu.

Türkiye Beyazay Derneği'nin paydaşı olduğu "Bir Sandalye Bir Umut" projesi kapsamında Kırşehir şubesi de destek sundu. 114 akülü tekerlekli sandalye düzenlenen törenle özel bireylere teslim edildi.

Programa, siyasetçiler, bürokratlar ve özel bireyler aileleriyle katılım sağladı. Programda Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Törende, akülü sandalyelerine kavuşan özel bireyler, duygu dolu anlar yaşadı. Program hakkında konuşan Göçmen, "Engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlayacaklarını söyledi. Akülü tekerlekli sandalyelerin dağıtım töreni sonrasında engelsiz yarınlar için istişare toplantısı düzenlendi. - KIRŞEHİR