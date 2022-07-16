Kırşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Kale eteği ile eski Buğday Pazarı civarındaki yol ve kaldırım yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentteki diğer alanlarda da yol çalışmaları devam ediyor.

Kırşehir'de Yenice Mahallesi 175'inci ve 176'ncı sokaklarda asfalt hazırlık çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde de söylediğimiz gibi söz verdik yapıyoruz, girilmedik ve yenilenmedik yol bırakmayacağız. Ekiplerimiz hiç ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Amacımız en kısa zamanda eksik kalan yol ve kaldırımları tamamlayarak Kırşehir'i yepyeni bir görünüme kavuşturmaktır.

Kırşehirli hemşehrilerimizin her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyor ve bu bağlamda da gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırşehirli hemşehrilerimiz şunu bilsinler ki Belediye olarak yapmamız gereken ne varsa halkımızın istek ve beklentilerini de dikkate alarak çalışmaya devam edeceğiz.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ekiplerimiz ilimizin çeşitli yerlerinde alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışması tamamlanan bir yerin hemen ardından ara vermeden ihtiyaç duyulan farklı bir caddede çalışmalarımızı başlatıyoruz. Her şey Kırşehirli hemşehrilerimizin saha çağdaş ve daha modern bir şehirde yaşaması içindir."

ANKA / Yerel