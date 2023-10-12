Kırşehir Belediyesi Yağmur Suyu Hattı Çalışmalarına Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Âşıkpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Şen Caddesi’nde yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Çalışmamız tamamlandığında yağmur suyu sorununu çözerek Kılıçözü Deresi’ne bağlantıyı sağlamış olacağız. Altyapı çalışmalarımız tamamlanır tamamlanmaz da üstyapı çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Kırşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aşıkpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Şen Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Çalışmamız tamamlandığında yağmur suyu sorununu çözerek Kılıçözü Deresi'ne bağlantıyı sağlamış olacağız. Altyapı çalışmalarımız tamamlanır tamamlanmaz da üstyapı çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Aşıkpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Şen Caddesi'nde devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi ekiplerimiz şehrimizin farklı noktalarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Yapılaşmanın az olduğu bölgelerdeki sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım, kilitli parke ve peyzaj çalışmalarını hız kesmeden sürdürülürken, Kırşehir'de yaşayan herkesin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamak için hiç durmadan çalışıyoruz.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz de Aşıkpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Şen Caddesi'nde Yağmurlama Hattı çalışmasını gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmalarımız tamamlanır tamamlanmaz da üstyapı çalışmalarına başlayacağız."