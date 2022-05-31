Kırşehir Belediyesi, Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor - Haberler

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kentin farklı noktalarına Kırşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen çevreci, hijyenik ve güvenli çöp toplama sistemi "Yerkonlar", Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edilerek rutin aralıklarla ilaçlanıyor. Havanın ısınmasıyla birlikte haşere ve sineklere karşı ilaçlama faaliyetleri de devam ediyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir'imizin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bilindiği gibi mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması sebebiyle ve önceki sistemin de ihtiyaca tam olarak cevap vermemesi nedeniyle Yerkonlar yerleştirmiştik. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin Yerkonlarda ve muhtelif alanlarda dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerinin sürdürüyor.

Havaların sıcak olduğu bugünlerde istenmeyen bakterilerin çoğalması halk sağlığı açısından da sakıncalı olduğundan Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz söz Konusu Yerkonlarda ile cadde ve sokaklar ile mahallelerimizde belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağlıyor."

ANKA / Yerel