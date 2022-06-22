Kırşehir Belediyesi, Sert Zemin ve Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi

Kırşehir Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla birlikte mahalle ve sokaklarda asfalt çalışmalarına hız verdi. Başkan Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi 14 mahallemizde hizmet bekleyen noktalarımızın fizibilite çalışmalarının ardından çalışmaları da başlatıyoruz. Amacımız Kırşehirli hemşehrilerimizin daha çağdaş ve daha modern bir kent hayatına kavuşmasıdır.

Asfalt serim çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarını sürdüren Kırşehir Belediyesi ekiplerimiz yeni Asfalt Serim Aracımızla da girilmedik mahalle ve yol bırakmayacak.

Çağdaş şehirlerin olmazsa olmazlarından olan kaliteli ve güvenli yolların halkın ulaşımı ve araçlarını kullanması açısından çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kırşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yeni kombi ssfalt serim aracımızı halkımızın hizmetine sunduk.

Belediyemiz araç filosuna kazandırdığımız kombi asfalt aracımızla daha önce de söz verdiğimiz gibi girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız.

Bundan sonra da belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yapılması gereken ne varsa tüm birimlerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Kırşehir ve Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz"

ANKA / Yerel