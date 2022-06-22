Kırşehir Belediyesi, Sert Zemin ve Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediyesi, Sert Zemin ve Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Kırşehir Belediyesi, Sert Zemin ve Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi

Kırşehir Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla birlikte mahalle ve sokaklarda asfalt çalışmalarına hız verdi. Başkan Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kırşehir Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla birlikte mahalle ve sokaklarda asfalt çalışmalarına hız verdi. Başkan Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi 14 mahallemizde hizmet bekleyen noktalarımızın fizibilite çalışmalarının ardından çalışmaları da başlatıyoruz. Amacımız Kırşehirli hemşehrilerimizin daha çağdaş ve daha modern bir kent hayatına kavuşmasıdır.

Asfalt serim çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarını sürdüren Kırşehir Belediyesi ekiplerimiz yeni Asfalt Serim Aracımızla da girilmedik mahalle ve yol bırakmayacak.

Çağdaş şehirlerin olmazsa olmazlarından olan kaliteli ve güvenli yolların halkın ulaşımı ve araçlarını kullanması açısından çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kırşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yeni kombi ssfalt serim aracımızı halkımızın hizmetine sunduk.

Belediyemiz araç filosuna kazandırdığımız kombi asfalt aracımızla daha önce de söz verdiğimiz gibi girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız.

Bundan sonra da belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yapılması gereken ne varsa tüm birimlerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Kırşehir ve Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz"

ANKA / Yerel

Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Tragger Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title