Kırşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Fide Dağıtımına Yoğun İlgi

KIRŞEHİR (ANKA) -

Kırşehir Belediyesi'nin "Ata Tohumu Geçmişimizin Zenginliğidir" diyerek başlatmış olduğu "40 Köy 40 Tohum" projesi kapsamında ilk etabı 6 Mayıs cuma günü Cacabey Meydanı'nda düzenlenen ücretsiz fide dağıtımının ikinci etabı bugün saat 10: 00'da Cacabey Meydanı'nda yapıldı.

Geçen cuma günü Cacabey Meydanı'ndaki ücretsiz fide dağıtımına Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu ile katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ikinci etap fide dağıtımının da 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 10: 00'da yine Cacabey Meydanı'nda yapıldığını ifade ederek yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

" ÜRETEN BİR KIRŞEHİR'İ HEP BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kent iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan vb. sebzelerinin yerli tohumlarından üretilen fideleri Kırşehirlilere dağıtımını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz yıl "Ata Tohumu Geçmişimizin Zenginliğidir" diyerek başlatmış olduğumuz "40 Köy 40 Tohum" projemize desteğini ve ilgisini esirgemeyen bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Üreten bir Kırşehir'i hep birlikte inşa ediyoruz. Geçtiğimiz cuma günü ve bugün toplamda 234 bin adet fideyi dağıtarak halkımızın büyük bir bölümüne katkı sunduk.

"ÇEŞİTLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK VE GEÇİRMEYE DE DEVAM EDİYORUZ"

Biz, Kırşehir Belediyesi olarak ayrıca, mülkiyetimizdeki tarlaları değerlendirerek ilimizin iklim koşullarına uygun olan çeşitli Tarımsal Ürünler üretmek amacıyla Organik Tarım Uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizden beri yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çeşitli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildiğimiz fide dağıtımına yerli üreticilerimizin yoğun ilgi ve talep göstermesi de bu konuda yaptığımız işin öneminin altını bir kez daha çiziyor. Halkımızın yerli fide kullanarak tarımsal üretime yönelmesi ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunması dışarıya olan bağımlılıkların azaltılması noktasında da büyük önem arz ediyor."