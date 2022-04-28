Kırşehir Belediyesi'nin Ramazan Ayı Etkinliklerinin Sonuncusu Yenice Mahallesi'nde Yapıldı

KIRŞEHİR (ANKA) - Kırşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinin sonuncusu Yenice Mahallesi'nde yapıldı. Etkinliğe Kırşehirliler yoğun katılım gösterdi.

Kırşehir Belediyesi, Ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri bu yıl 14 ayrı mahallede düzenledi.

İlki Kındam'da düzenlenen etkinliklerin son adresi Yenice Mahallesi oldu.

Ramazan ayı boyunca düzenledikleri etkinliklerle Kırşehir'de bir ilki, mahalle sakinleriyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Ramazan ayı nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri bu yıl 14 ayrı mahallede düzenledik. Yapmış olduğumuz programlarla Kırşehir'de bir ilki daha gerçekleştirmiş olduk. Sosyal belediyecilik anlayışının halkın yaşadığı alanlarda onarla birlikte olmayı gerektirdiğini düşünüyoruz.

Bu yıl Ramazan ayında havaların da elverdiği ölçüde etkinliklerimizi geleneksel bir hale getirmek için mahallelerimize taşıdık. Özellikle mahalle sakinlerimizden gelen olumlu eleştiriler de yaptığımız mahalle etkinliklerinin geliştirilmesi noktasında bizlere enerji verdi.

Ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin de yoğun bir ilgi ve katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından da bizler için önem arz ediyor.

Yaşamın her alanındaki zorluklara ve olumsuzluklara karşı toplumsal dayanışmayı en üst seviyelere çıkaran Ramazan ayında Kırşehir Belediyesi olarak 14 mahallemizde mahalle sakinlerimizle bundan sonra da buluşmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle Ramazan ayı boyunca etkinliklerimizin hazırlanmasında ve sunumunda emek sarf eden herkese ve etkinliklerimize katılan tün hemşehrilerime teşekkür ediyorum."