Kırşehir Belediyesi'nin Düzenlediği Gençlik Şöleni'nde Grup Rock-A Rüzgarı - Haberler

KIRŞEHİR (ANKA) - Kırşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni'nde sahneye çıkan Grup Rock-A, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yanındaki alanda gerçekleştirilen Grup Rock-A konseri, gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Şöleni düzenlediklerini belirterek gençlere şöyle seslendi:

"Kırşehir Belediyesi olarak sizler için düzenlediğimiz Gençlik Şölenimiz devam ediyor.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu topraklarını işgal ve zulümden kurtarmak için tam bağımsız ve özgür bir ülke kurmak amacıyla Samsun'a çıkışının 103. yılı nedeniyle, Kırşehir Belediyesi olarak 'Gençlik Şöleni' hazırladık.

Hepinizin bildiği gibi, 19 Mayıs tarihi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla varoluş mücadelesinin başlatıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir tarihtir.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' dediği siz sevgili gençlerimizin de Onun açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğinizden hiç kuşkumuz yoktur.

Gençlik Şölenimiz Çarşamba ve Perşembe günleri Cacabey Meydanı'nda devam ediyor.

Bu kapsamda ilk olarak 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 20.30'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yanındaki alanda Grup RockA siz gençlerimizle buluştu.

19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20: 30'da ise Ceylan Ertem Konserimiz Cacabey Meydanı'nda verilecek.

Tüm gençlerimizi ve Kırşehirli hemşehrilerimizi Gençlik Şöleni Konserlerimize bekliyorum.

Tüm gençlerimizin ve hemşehrilerimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."