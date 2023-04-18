Kırşehir Belediyesi'nden Kent Park'ta Temizlik ve Peyzaj Çalışması

Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kent Park’ta temizlik, peyzaj ve dere temizliği çalışması yaptı.

Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kent Park'ta temizlik, peyzaj ve dere temizliği çalışması yaptı.

Kırşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarının ardından Kent Park'ta da temizlik, peyzaj ve dere temizliği yaptı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kırşehir Belediyesi olarak ilimiz sınırları içerisinde bulunan mezarlıklara Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda yapılacak ziyaretler öncesinde bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyoruz.

Periyodik olarak yaptığımız çalışmalara Ramazan Bayramı öncesinde de hız veren ekiplerimiz hemşehrilerimizin mezarlık ziyaretlerini hijyenik ve temiz şartlarda gerçekleştirmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyorlar.

Öte yandan, Kent Park'taki yeşil alalarımızın düzenli olarak bakımını ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerindeki parklarımızda da bakım çalışmalarını sürdürüyorlar.

Amacımız Kırşehirli hemşehrilermizin temiz, sağlıklı ve doğal güzellikleriyle korunan bir şehirde nefes almalarını sağlamaktır."