Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Öğrenciler İçin Yks Öncesi Motivasyon Pikniği - Haberler

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Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Öğrenciler İçin Yks Öncesi Motivasyon Pikniği

ANKA - Yerel
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Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Öğrenciler İçin Yks Öncesi Motivasyon Pikniği

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM), YKS’ye girecek öğrenciler için motivasyon pikniği düzenledi.

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM), YKS'ye girecek öğrenciler için motivasyon pikniği düzenledi.

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM) tarafından 8 Haziran 2022 Çarşamba günü Güzler Piknik alanında, BEGEM Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğrencileri için piknik düzenlendi.

Pikniğine katılarak gençlerle sohbet eden Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Öğrenciler, düzenlenen motivasyon pikniğinde doyasına eğlenerek sınav öncesi moral depoladı.

ANKA / Yerel

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