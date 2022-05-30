Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Van'daki Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı - Haberler

CHP Genel Merkezinin düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı', Van'da yapıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte 248 belediye başkanın katıldığı çalıştay, 3 gün sürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından organize edilen 11'i Büyükşehir belediye başkanı toplam 248 il, ilçe Belediye Başkanının katıldığı çalıştayda, toplantı öncesi 13 ilçede Başkanlar gruplar halinde Van halkı ve esnafla buluştu.

"BAŞKANLARIMIZ ENGELLERLE KARŞILAŞIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, açılış konuşmasında, CHP'li belediyelerin engellerle karşılaştığını belirtirken, "Bizim belediyelerimizin vatandaşa hizmetine mani olamadılar ve bundan sonra da olamayacaklar. Halkın belediyeleri; şikayet etmeden, mazeret üretmeden, her türlü engeli halkla birlikte aştılar ve aşmaya da devam edecekler" dedi.

"BU ÜLKE SAHİPSİZ DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın paramiliter güçlerle kendisine yeni alanlar açtığını belirterek, "Bu ülkede Kuvayı Milliyeciler var. Bu ülke sahipsiz değil. SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Biz savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz. Feriştahınız gelse bizi korkutamaz" diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP'li Belediye Başkanlarıyla birlikte Van'da olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"CHP'li Belediyeler olarak ülke genelinde tüm engellemelere rağmen var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Borçları dahi ödeyemezler diyenlere karşı halkımızdan aldığımız destekle hem borçlarımızı azalttık hem de hizmet ve proje ürettik. Van'da gerçekleştirilen ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda, hiçbir bahaneye sığınmadan canla başla çalışan tüm CHP'li Belediye Başkanlarımızla bir arada bulunmanın ve istişarelerde bulunmanın gururunu da yaşadık. Çalıştayda, belediyemizin üç yıllık hizmet sürecini ve önümüzdeki iki yılda yapılması gerekenleri de paylaşma fırsatı bulduk.

Van'a sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmedik. Van'ın 13 ilçesinde sahaya çıkarak halkımızla buluşup, sorunlarını da dinledik. Van'da bulunan tüm Belediye Başkanları olarak, şikayet etmeden, mazeretlere sığınmadan her türlü zorlukları da halkımızla birlikte aşacağımızın mesajını Tüm Türkiye'ye ilettik.

Seçimlerin hızla yaklaştığı bir dönemde CHP ailesi olarak gelecekten umutluyuz. Biz hem bulunduğumuz şehir için hem de ülkemizin geleceği için yola çıktık. Yolumuz, özgürlüğün, demokrasinin, çağdaş yaşamın, eşitliğin ve adaletin yoludur; umudu beraber ekenlerin yoludur."

ANKA / Yerel