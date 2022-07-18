Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Üniversite Tercihi Yapacak Öğrencileri Kırşehir Üniversitesi'ne Çağırdı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni tercih etmeleri çağrısı yaptı.

18 ve 19 Haziran'da yapılan 2022 YKS sonuçlarının bugün ÖSYM resmi internet sitesinden açıklanmasının ardından açıklama yapan Başkan Selahattin Ekicioğlu, sonuçların tüm öğrencilere ve velilerine hayırlı olmasını diledi. Ekicioğlu açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, öncelikle sınav sonuçlarının hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl yapacak olduğunuz tercihlerle de başarı dolu bir eğitim hayatı görmenizi temenni ediyorum. Üniversite adaylarımız tercihler başlamadan önce gitmek istedikleri okulları ve şehirleri iyi araştırmalı ve etüt etmeliler.

Hepinizin bildiği gibi eğitimde marka kent olan Kırşehir'imiz coğrafi yapısından, ulaşım açısından ve barınma olanakları açısından büyük avantajlar taşıyan bir şehir. Tarih ve kültür şehri Kırşehir, sosyokültürel açıdan da öğrenci dostu bir şehir olarak sizleri beklemektedir. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak üniversite hayatınız boyunca kültür, sanat, spor vb. alanlarında her zaman sizlerin yanında olacağız. Bu nedenle de sizleri tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde karşılıyor alacağız.

Ekonomi ve ahlak felsefesinin uç verdiği Ahi Evran-ı Veli ile bundan yüzyıllar öncesinden gök bilimleri araştırmalarıyla öne çıkan Cacabey ile Türkçemize verdiği önemi yine yüzyıllar öncesinden dillendiren Aşık Paşa ile ve Bozlak denince ülkede ve dünyada adından söz ettiren büyük ozanlarımız Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş ile Anadolu'nun ortasında evrensel değerlere sahip olan Kırşehir'imize vereceğiniz olan katkıdan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Adaylarımızın 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

ANKA / Yerel