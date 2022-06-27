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Kırşehir'de Kadın Emek Pazarı açıldı

AA - Serkan Güner - Yerel
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Kırşehir'de Kadın Emek Pazarı açıldı

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi ve Kırşehir Kent Konseyi'nin düzenlediği Kadın Emek Pazarı, Cacabey Meydanı'nda açıldı.

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi ve Kırşehir Kent Konseyi'nin düzenlediği Kadın Emek Pazarı, Cacabey Meydanı'nda açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meydanda kurulan çadırlarda kadınların yaptığı el emeği ürünler sergilenirken, aynı zamanda satış da yapılıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Aile ekonomisine, el emeği, göz nuru ürünleriyle 'her ev bir atölyedir' anlayışıyla destek olan kadınlarımız ürünlerini burada tüketiciyle buluşturuyor. Bu da bizim istediğimiz ve desteklediğimiz projelerden biriydi." ifadesini kullandı.

Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ile stantları da ziyaret etti.

AA / Serkan Güner - Yerel

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