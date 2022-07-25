Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP'li Belediye Başkanları Buluşmasına Katıldı - Haberler

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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP'li Belediye Başkanları Buluşmasına Katıldı

ANKA - Yerel
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP'li Belediye Başkanları Buluşmasına Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve katılımcı İl Belediye Başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, il ve ilçe yönetimiyle birlikte gündemi değerlendirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve katılımcı İl Belediye Başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, il ve ilçe yönetimiyle birlikte gündemi değerlendirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 22-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Edirne'deki CHP İl Belediye Başkanları Buluşmasına katıldı. Başkan Ekicioğlu, Edirne programı kapsamında belediye başkanları ve eşleriyle birlikte 661 yıllık bir gelenek olan, ata sporu Kırkpınar Yağlı Güreşleri pehlivanlarının Dualı Çayır'daki gösteri güreşini de izledi. Ekicioğlu, 24 Temmuz 2022 Pazar günü ise "Bağımsızlık Yolunda Lozan" isimli gösterisi için Edirne'ye gelen Sunay Akın ve katılımcı Belediye Başkanlarıyla birlikte bir araya gelerek gündeme ilişkin görüş alışverişinde de bulundu.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Edirne Yerel Haberler

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