Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kale eteği ile eski Buğday Pazarı civarındaki yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, bölge esnafıyla bir araya geldi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgularken "Kırşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz ve tüm yollarımızı yenileyeceğiz" dedi. Ekicioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"KIRŞEHİR HALKI MODERN BİR KENTTE YAŞAMAYI HAK EDİYOR"

"?Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi 14 mahallemizde hizmet bekleyen noktalarımızın fizibilite çalışmalarının ardından çalışmaları da başlatıyor ve halkımızın rahat hareket edebilmesi için çalışıyoruz. Kırşehirli hemşehrilerimizin daha çağdaş ve daha modern bir kent hayatına kavuşması için bundan sonra da hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asfalt serim çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için hazırlık çalışmalarının da aynı titizlikle yapıldığını belirtmek isterim.

Çağdaş kentlerin olmazsa olmazlarından olan kaliteli ve güvenli yolların, halkın ulaşımı ve araçlarını kullanması açısından çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu anlayışla, halkımızdan aldığımız destekle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kırşehir ve Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü Kırşehirli hemşehrilerimiz, çağdaş ve modern bir Kırşehir'de yaşamayı hak ediyor."

ANKA / Yerel