Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Ahilik Felsefesinin Yaşatılarak Gelecek Kuşaklara Aktarılması En Büyük Görevimiz"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 59. Esnaf Bayramı ve 36. Ahilik Haftası kapsamında Esnaf ve İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Başkan Ekicioğlu, "Gücünü makamdan, mevkiden değil, halktan alan Ahilik Felsefesinin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması en büyük görevimiz" diye konuştu.

Yılın İş İnsanı ve Yılın Enleri Ödülünü kazananlarına plaketlerinin verildiği, 22 Eylül Cuma günü düzenlenen Esnaf ve İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"59. Esnaf Bayramı ve 36. Ahilik Haftası kapsamında, Esnaf ve İş Dünyası Buluşması için il dışından ve il içinden gelen sevgili misafirler, Ahi Kenti Kırşehir'e hepiniz hoşgeldiniz. Tarih ve kültür şehri Kırşehir'imiz hem Cumhuriyet öncesinde hem de Cumhuriyetin kurulması aşamasında çok önemli görevler üstlenmiş bir şehirdir. İlimizin, içerisinde taşıdığı kültürel mirasıyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren bir il olduğunu buradan bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim. 12'nci Yüzyılda Ahi Evran-ı Veli, Aşık Paşa, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre gibi Anadolu erenlerine ev sahipliği yapmış olan Kırşehir'imiz, tarihi ve kültürel dokusu ile Anadolu'nun kadim ve özgün bir şehridir. Anadolu tarihi ve kültürü içerisinde böylesine önemli bir yeri olan şehrimizin daha güzel ve yaşanılır bir kent olması için; ulusal ve uluslararası kamuoyunda gözlerin çevrildiği Kırşehir'i Anadolu'nun öncü kenti yapma hedefiyle il içinden ve il dışından Kırşehirli iş insanlarımızla da 'ortak paydamız Kırşehir'dir' şiarıyla hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Ülke ve Dünya ölçeğinde yoğun krizlerin yaşandığı böylesine sıkıntılı bir ekonomik ortamda, insanlarımıza istihdam yaratacak projelerin hayata geçirilmesi ve ilimizin tarihsel, sosyal ve kültürel dokusuna uygun bir yaşam kültürünün çağdaş ve yaşanılabilir bir kentlilik bilincine dönüştürülmesi için insan odaklı projeleri ve çalışmaları da önemsiyoruz. Hedefimiz; 5000 yıllık kadim bir tarih ve kültür şehri olan Kırşehir'i başta kalkınma kooperatiflerimiz olmak üzere, turizm alanında geliştirerek güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmak ve aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda daha yaşanılır bir kent yaratmaktır. 59. Esnaf Bayramı ve 36. Ahilik Haftası kapsamında, esnafımız ile iş insanlarımızı buluşturan bu tür programları da çok önemsiyoruz. Ahiliğin Başkenti Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'de bu buluşmaya vesile olanlara teşekkür ediyor; Yılın İş İnsanı ve Yılın Enleri Ödülünü kazananları kutluyorum."

"AHİLİK FELSEFESİ, İLLER ARASINDA KARDEŞLİK VE DAYANIŞMAYA DA VESİLE OLUR"

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, 59. Esnaf Bayramı ve 36. Ahilik Haftası İlçe Günleri kapsamında 23 Eylül 2023 Cumartesi günü de Kırşehir'in ilçelerine ait stantları ve misafir illerden gelen Kadın Kooperatifi standartlarını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Kırşehir Ahi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ahilik Haftası resmi programı 23 Eylül Cumartesi günü Cacabey Meydanı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Vali H. Mete Buhara, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Esnaf Odaları Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı programda Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da bir konuşma yaptı.

Ekicioğlu, akşam saatlerinde gerçekleştirilen 59. Esnaf Bayramı ve 36. Ahilik Haftası Resmi Programında yaptığı konuşmasında, "Gücünü makamdan, mevkiden değil, halktan alan Ahilik Felsefesinin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması en büyük görevimiz" dedi.

Ekicioğlu, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu teşkilat Anadolu'dan Balkanlara, Asya'dan Afrika'ya, Dünyanın birçok yerinde örgütlenen bugünkü çağdaş anlamıyla Ticaretin, Sanayinin ve Sendikaların da temel ve evrensel prensiplerini oluşturmaktadır. Ahilik Felsefesinin Anadolu'nun ortasında birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Kırşehir'imizin tarihsel ve kültürel olarak ne kadar önemli bir yeri olduğunun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmemiz gerekir. Bu noktada Ahiliği ve Ahilik Felsefesini ve dolayısıyla da Kırşehir'imizi hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtma noktasında büyük fırsat yakalamış durumdayız.Bilindiği üzere UNESCO 1972 yılındaki konferansında UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeyi kabul etmiş ve Türkiye de 1983 yılında bu sözleşmeye resmen taraf olmuştu. Kültür miraslarımızın Dünya Kültür Mirasları arasında yer alması hepimiz için çok önem arz ediyor. Ahilik Felsefesi, kültürü ve değerlerinin UNESCO'nun dünya miras alanlarını seçmede kullandığı ölçü olan 'üstün evrensel değer'e sahip olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Dünya Kültür Mirası Kriterleri içinde bulunması gereken Ahilik geleneği öncelikle "insani değerlerin gelişimi" maddesinde ifade edilen tüm kriterleri içerisinde taşımaktadır. Özellikle Ahilik Geleneği içerisinde bulunan ve çok önemli bir felsefesi olan Şed Kuşanma ve ritüelinin, yine UNESCO'nun 2003 yılındaki konferansında Sözleşme altına alınan ve Türkiye'nin de 2006 yılında taraf olduğu 'Somut Olmayan Kültürel Miras' kategorisinde yer alması hem ilimiz hem de ülkemiz açısından çok önem arz etmektedir.Ahilik Kültürü ve geleneği yüzyıllardan beri süregelen çok önemli bir esnaf ve dayanışma geleneğidir. Tüketim kültürünün, böylesi büyük kültür ve gelenekleri yok etmesinin önüne mutlaka ve mutlaka geçilmelidir. Şu unutulmamalıdır ki Ahilik kardeşlik ve dayanışmadır; birlikte ve beraber olmaktır. Gücünü de makamdan ve mevkiiden değil, halktan alır. Ahilik Kültürü ve Geleneğinin acilen Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de kaydedilmesi dileklerimle; Ahilik Felsefesinin, öğretilerinin ve kültürünün yaşatılarak gelecek kuşaklarımıza aktarılması doğrultusunda, içerisinde bulunduğumuz ve kutlamakta olduğumuz 59. Esnaf Bayramı ve 36. Ahilik Haftası'nın tüm Ahi Esnafımıza, Kırşehirli hemşehrilerimize ve bütün yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."