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Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
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Kırşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz geleceğimiz' sloganıyla Aile Çalıştayı düzenlendi.

Kırşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz geleceğimiz' sloganıyla Aile Çalıştayı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında Valiliğin koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan bilgilendirme yaptı. Toplantıda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Aile Yılı'nın ailenin güçlendirilmesi ve korunması adına büyük bir adım olduğunu söyledi.

Programda aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, aile tanımının netliği, kültür, gelenekler, ahlaki değerlerin nesillere aktarımı konularına değinildi. Ayrıca teknolojik gelişmelerin getirdiği dijital bağımlılık, bireyler arasındaki iletişimin azalması, tüketim odaklı yaşam anlayışının insanları yalnızlaştırmasıyla birlikte kültürel ve ahlaki değerlerin bilinçli veya bilinçsiz şekilde yozlaştırılmaya çalışılması üzerine de konuşmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Aile Yılı çalışmalarıyla aileyi merkeze alan politikalarla sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, aile bireyleri arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve toplumda aile bilincinin artırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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