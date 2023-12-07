Kırsalda kalkınma üretimle sağlanacak

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Harmancık ve Keles ilçelerinde 235 çiftçiye toplam 9 bin adet kiraz, badem ve ceviz fidanı ile korunga tohumu dağıtıldı.

Bursa'da fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, tarımda kaliteli üretimin artması amacıyla desteklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri işbirliğinde Harmancık ve Kelesli üreticilere fidan ve tohum dağıtıldı. Her iki ilçede düzenlenen dağıtım törenlerine çiftçilerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, Keles Kaymakamı Ertuğrul Arslan, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da katıldı.

Desteğe devam

Her iki ilçede toplam 235 çiftçiye yönelik 9 bin fidan ve korunga tohumu dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, tarım alanında öne çıkan Bursa'nın Marmara Bölgesi'nin tedarikçisi konumunda olduğunu söyledi. Bursa'nın yüzde 34'ünün tarım alanı olduğunu belirten Arif Bayrak, bu önemli potansiyeli korumak için çiftçilere destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Bayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu güne kadar 1 milyon kilo tohum, 8 milyon 100 bin adet fide, 310 bin adet fidan, 510 tarımsal makine ve ekipman dağıttık. Yine 8 sulama göleti ve 36 sulama tesisi inşa ederek kaynaklarımızın daha verimli olmasını sağladık. Rabbim bu fidanları çiftçilerimiz için bereketli kılsın, hayırlı olsun" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da Bursa'nın iklimi ve coğrafi konumu itibariyle Türkiye'de tarımsal üretimde önde gelen illerden biri olduğunu söyledi. Acar, Keles ve Harmancıklı çiftçilerin gelirini artırmak ve kaliteli ürünlerle ekonomiye artı değer sağlamak adına yapılan bu destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL'e teşekkür etti.

Keles'in tarımsal anlamda önemli ilçelerden biri olduğunu belirten Keles Kaymakamı Ertuğrul Arslan da dağıtılan fidanların bölge çiftçisine güç katacağını kaydetti.

Harmancık Kaymakamı Esma Atasever ise ilçede boş bırakılan alanların bu projelerle değerlendirileceği hatırlattı.

75 bin fidan

Bugüne kadar ilçede Büyükşehir Belediyesi marifetiyle üreticilere 75 bin adet fidan dağıtıldığını ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Bu destekler önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. Daha verimli yıllara kavuşmuş olacağız. Bu meyvelerimizin tez zamanda yetişmesini, üreticimize kazanç kapısı olmasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu çok iyi bildiklerini kaydeden Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ise, "Biz her zaman çiftçimize daha faydalı nasıl oluruz, üretimlerimize nasıl katkı sağlarız diye düşünüyoruz. Bu ürünlerimiz inşallah bereketli topraklarımızla buluşarak, yetiştiricilerimize ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Konuşmalarından ardından protokol üyeleri tarafından çiftçilere kiraz, badem, ceviz fidanı ve korunga tohumları teslim edildi.