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Kırsal mahallelerde 'yerinden yönetim' toplantıları başladı

Yerel Haberler

Kırsal mahallelerde 'yerinden yönetim' toplantıları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi iş birliğiyle, katılımcı ve yerinden yönetim anlayışı doğrultusunda kırsal mahalle ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi iş birliğiyle, katılımcı ve yerinden yönetim anlayışı doğrultusunda kırsal mahalle ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ağustos ayında başlatılan "Katılımcı ve Yerinde Yönetim" projesi çerçevesinde kırsal mahallelere ziyaretler gerçekleştiriliyor; Süleymanpaşa Belediyesinin ikramları eşliğinde mahalle sakinleri ile ihtiyaçlar ve talepler konusunda istişare ediliyor. Projenin ilk ayağı Ormanlı Mahallesi olurken, her hafta bir mahallede gerçekleştirilen toplantıların ikincisi Evciler, üçüncüsü Işıklar, dördüncüsü ise Ortaca Mahallesi'nde yapıldı.

Kırsal mahallelerin beklentilerini ilk ağızdan dinliyorlar

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, proje çerçevesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını, talep ve beklentilerini yerinde dinleyerek not alıyor. Kırsal mahallelerin beklentilerini ilk ağızdan dinleyen Başkan Yardımcısı Uzunlar ve Kent Konseyi Başkanı Güngör, fikir alışverişi yaparak çözüm geliştirilmesi için ilk adımları atıyor.

Projenin önümüzdeki günlerde genişletilerek diğer kırsal mahallelerde de sürdürüleceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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