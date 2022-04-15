Kırsal mahallelerde 'Gönül Sofraları' kuruldu

Tekirdağ'da binlerce vatandaş, iftar sofralarında buluştu. Üç mahallede yapılan iftarda 2 bin 500 kişi aynı sofrada iftar yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan aynı boyunca kurulacak olan 'gönül sofraları' vatandaşları iftarda bir araya getiriyor. Süleymanpaşalılar kurulan iftar sofralarında bir araya gelerek Ramazanın manevi coşkusunu birlikte yaşıyor.

Süleymanpaşa'nın kırsal mahallelerinden Gündüzlü, Bıyıkali ve İnecik'te Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan Gönül Sofralarında, mahalle sakinleri birlikte oruç açarak Ramazan coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Sırasıyla; Gündüzlü, Bıyıkali ve İnecik Mahallesi'nde mahalle sakinlerini buluşturan Gönül Sofrası iftar organizasyonlarında, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan ve dört kap yemekten oluşan iftar yemekleri, iftar saatinden hemen önce belediye çalışanları tarafından masalara servis edilerek sıcak bir şekilde vatandaşlara ulaştırıldı.

Üç mahallede toplamda 2 bin 500 kişi iftar sofralarından bir araya gelerek Ramazan coşkusunun tadına vardı.

Gelenekler yaşatılıyor

İftar öncesi ve sonrasında yapılan iftar ve yemek duaları ile Ramazan ayının manevi atmosferi yaşanırken, açılan oruçların ardından Geleneksel Ramazan eğlencelerinin temsil edildiği sahne gösterileri beğeni ile izlendi. Ayrıca çocuklar için Osmanlı Macunu, Osmanlı Şerbeti, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramları gerçekleştirildi.

Gönül Sofralarında Gündüzlü, Bıyıkali ve İnecik Mahallesi sakinleri ile birlikte oruç açan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak son üç yılda gerçekleştirilen ve önümüzdeki 2 yıllık görev süresi içinde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak Mübarek Ramazan ayını tebrik etti. İftarın ardından mahalle sakinleri ile çay içerek sohbet eden Yüksel, ihtiyaçlar ve taleplerle ilgili bilgi alarak gerekenin yapılması talimatı verdi. - TEKİRDAĞ