Kırsalda okuyan minik yüreklere kış desteği

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine bot, mont ve kırtasiye malzemelerinden oluşan kış hediyeleri dağıttı. Dernek, soğuk havalarda çocukların eğitim ve günlük yaşamlarına destek olmayı amaçlıyor.

Kış şartlarının ağırlaştığı kırsal bölgelerde eğitim gören öğrenciler için harekete geçen Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürdü.

Dernek tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Alaçam ve Vezirköprü'deki 13 ilkokulda eğitim alan öğrencilere bot, mont ve kırtasiye malzemelerinden oluşan kış hediyeleri ulaştırıldı. Soğuk havalarda çocukların hem eğitim hayatına hem de günlük yaşamlarına destek olmayı amaçlayan etkinlik, okul yönetimleri ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dernek Başkanı Murat Değirmenci, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu vurgulayarak, kış aylarında özellikle kırsalda eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini söyledi. Değirmenci, Alaçam ve Vezirköprü'deki ilkokullarda okuyan öğrencilere ulaştırılan hediyelerle eğitim yolculuklarına küçük de olsa bir katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
