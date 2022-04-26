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Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Murat Aydemir - Yerel
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Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da görüntülendiERZİNCAN Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Erzincan'da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ERZİNCAN (İHA) - Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da görüntülendi

ERZİNCAN Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Erzincan'da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında Murat Tahta isimli bir vatandaş tarafından görüntülendi. 'Ormanın hayaleti' olarak da bilinen vaşak görüntülendiğini fark edince hızla kaçarak gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Yerel

Erzincan, Türkiye, Yerel, Haberler

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