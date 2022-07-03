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'Kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) Adıyaman'da görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) Adıyaman'da görüntülendi.

Adıyaman merkeze 45 kilometre mesafede bulunan Doğanlı Köyünün Mestan Mezrası yakınlarında ikamet eden Şafak Akar, gördüğü böceğin farklı olmasından dolayı telefonuyla fotoğraflar çekti. Bir süre fotoğrafını çektiği böceği inceleyen Şafak Akar, daha sonra böceği doğaya bıraktı. Şafak Akar, fotoğraflarını çekmiş olduğu böceği internetten araştırmaya başladı. Akar, yaptığı araştırmalar sonucunda böceğin kırmızı listede bulunan geyik böceği olduğunu anladı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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