Kırmızı Işık İhlali Kazayı Beraberinde Getirdi

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Aracın motosiklete çarpma anı kameralar böyle yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosiklete, yan yoldan gelen bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece meydana geldi. Bir araç içi kamerası tarafından kaydedilen trafik kazasında, İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinden çevreyolu istikametine ilerlemekte olan motosiklet yeşil ışığın yanmasını beklemeden yoluna devam etti. O esnada, Eti Caddesi'nden Şahin Caddesi istikametine doğru ilerleyen ve iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil bahse konu motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü ise aracın önüne düştü. Kırmızı ışık ihlali sonrası meydana gelen kaza anı saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansıdı.