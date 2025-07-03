Kırlangıç Ailesi Kahvehaneyi Yuva Yaptı

Kırlangıç Ailesi Kahvehaneyi Yuva Yaptı
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Erzincan'da bir kahvehaneye yuva yapan kırlangıç ailesi, sıcaklıkları ve sevimlilikleriyle kahvecinin ve misafirlerin ilgisini çekiyor. Soğuk havalarda kuşların zarar görmemesi için sobanın yanına not bırakıldı.

Erzincan'da kahvehaneyi yuva yapan 3 yavru ve anne, baba kırlangıç ailesi yürekleri ısıttı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde köy kahvesini çalıştıran Çağlar Aşar, baharda havaların soğuk gitmesi nedeniyle, kahvesine kuşların girip çıktığını fark etti. Kuşların sobanın üzerine yuva yaptığını görünce, soğuk havalarda yaktıkları sobayı, yakmaktan vazgeçti. Kuşların zarar görmemesi içinde, sobanın üzerine bir not yazdı. Zaman geçtikçe hem kahveciye, hem de kahvede oyun oynayan vatandaşlara alışan kırlangıçlar, insanların yanlarından, üzerlerinden uçarak, kahveye girip çıkıyorlar.

Akşam saatlerinde ise, anne ve babaları, kahvenin farklı yerlerine tüneyerek, yavrularının yanında nöbet tutmaya devam ediyorlar.

Sabah kahvenin açılmasıyla da, yiyecek taşıma işine kaldığı yerden gün boyu devam ediyorlar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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