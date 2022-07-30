Kırklareli yerel: Kırklareli İğneada'da Denize Girmek Yasaklandı
Kırklareli haberi: Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hava muhalefeti nedeniyle denize girmek yasaklandı.
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hava muhalefeti nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Şiddetli fırtına ve denizin dalgalı olması nedeniyle Demirköy Kaymakamlığı'nca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı. İğneada Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri için uyardı.
ANKA / Yerel