Kırklareli yerel haberleri | Lüleburgaz'da 'Hareket' Dolu Hafta

Kırklareli yerel haberi... Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl olduğu bu yıl da Lüleburgaz’da birbirinden eğlenceli aktivitelerle kutlanacak. 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilecek ve bu yılki teması “Çeşitlendirerek Devam Et” olan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Lüleburgazlılar hareket dolu günler geçirecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl olduğu bu yıl da Lüleburgaz'da birbirinden eğlenceli aktivitelerle kutlanacak. 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilecek ve bu yılki teması "Çeşitlendirerek Devam Et" olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Lüleburgazlılar hareket dolu günler geçirecek.

Geçen yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'nda finale kalma başarısını gösteren tek Türk belediyesi olma unvanına sahip olan Lüleburgaz Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dolu dolu bir program hazırladı. Programda, çocuklara yönelik aktivitelerden, spor müsabakalarına ve eğitimlere kadar pek çok etkinlik yer alacak.

4. Lüleburgaz Bisiklet Festival Korteji ile başlayan program, Otomobilsiz Kent Günü etkinliği ile sona erecek.