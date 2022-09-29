Kırklareli yerel haberleri: Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı Açılıyor

Kırklareli haberi... Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde faaliyet gösterecek “Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı”nı açıyor. 2004 ile 2011 yılları arasında doğan adayların katılabileceği konservatuvarda yer almak isteyenler, 7 Ekim 2022 tarihine kadar Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda veya Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi yerleşkesinde başvuru yapabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde faaliyet gösterecek "Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı"nı açıyor. 2004 ile 2011 yılları arasında doğan adayların katılabileceği konservatuvarda yer almak isteyenler, 7 Ekim 2022 tarihine kadar Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda veya Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi yerleşkesinde başvuru yapabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. LYSA'da, Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı için yetenek taramasına çıkıyor. Başvuruların 7 Ekim'de tamamlanacağı konservatuvarın ilk sınavları, 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde LYSA'da gerçekleştirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Lüleburgaz Belediyesi Belediye Konservatuvarı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılında yer almak isteyen 2004 ile 2011 arasında doğan herkes başvuru yapabilecek. Başvurular bizzat Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan Kültür İşleri Müdürlüğü'nde veya Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi yerleşkesinde yapılacak. Başvuru sürecinin ardından 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde sınava girecek adaylarda herhangi bir müzik eğitimi almış olması koşulu aranmayacak.

MÜZİKAL DUYUŞ SINAVI

Müzikal duyuş sınavında ise adaylara 5 tek ses, 5 çift ses, 5 üç ses, 3 ezgi ve 3 ritim sorulacak. Adaylardan bir çocuk şarkısı ya da marş söylemesi istenecek. Müzikal duyuş sınavına katılacak öğrencilerin başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve öğrenim durumunu gösterir belge getirmesi zorunlu olacak.