Kırklareli yerel haberi: Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı
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Kırklareli yerel yerel haberine göre Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Vali Birol Ekici'nin başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirilerek, ilgili gündem maddeleri görüşüldü. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel