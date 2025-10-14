Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve ilgili kurum yetkililerine talimatlar verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisinden randevu ile görüşme isteğinde bulunan vatandaşları valilik makamında kabul etti. Turan, vatandaşların taleplerini alarak değerlendirmek üzere ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Vali Turan, vatandaşlarla gerçekleşen görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
