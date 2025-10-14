Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisiyle görüşme isteğinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisinden randevu ile görüşme isteğinde bulunan vatandaşları valilik makamında kabul etti. Turan, vatandaşların taleplerini alarak değerlendirmek üzere ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Vali Turan, vatandaşlarla gerçekleşen görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KIRKLARELİ