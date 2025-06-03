Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Turan, devletin her zaman milletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisiyle görüşme isteğinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisinden randevu ile görüşme isteğinde bulunan vatandaşları valilik makamında kabul etti. Turan, vatandaşların talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Turan, devletin her daim milletin hizmetinde olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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