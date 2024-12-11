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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, randevu ile kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları kabul etti ve onların taleplerini dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisiyle görüşme isteğinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisinden randevu ile görüşme isteğinde bulunan vatandaşları valilik makamında kabul etti. Turan, vatandaşların talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Vali Turan, vatandaşlara devletin kapılarının her daim açık olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza devletimizin kapılarının her daim açık" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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