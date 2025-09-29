Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' Etkinliğine Katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından her hafta farklı camilerde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğine Vali Uğur Turan da katıldı. Sungurbey Camisi'nde gerçekleşen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı. Daha sonra Turan, vatandaşlarla sohbet etti. Programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş her hafta farklı camide programı düzenlediklerini söyledi.

Eviş, katılan vatandaşlara teşekkür etti. Sonrasında katılımcılara ikram dağıtıldı. - KIRKLARELİ