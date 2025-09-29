Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' Etkinliğine Katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' Etkinliğine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü tarafından Sungurbey Camisi'nde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğine katıldı. Dua ve sohbetin yapıldığı etkinlikte katılımcılara ikramlar dağıtıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından her hafta farklı camilerde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğine Vali Uğur Turan da katıldı. Sungurbey Camisi'nde gerçekleşen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı. Daha sonra Turan, vatandaşlarla sohbet etti. Programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş her hafta farklı camide programı düzenlediklerini söyledi.

Eviş, katılan vatandaşlara teşekkür etti. Sonrasında katılımcılara ikram dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.