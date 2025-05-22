Kırklareli Valisi Uğur Turan Projeleri Değerlendirdi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vali yardımcılarıyla bir araya gelerek kentte devam eden projeler ve yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Turan, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan kentte devam eden projeleri değerlendirdi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vali yardımcıları ile bir araya gelerek değerlendirme yaptı. Gerçekleşen değerlendirme toplantısında, kent genelinde yürütülen projeler, devam eden yatırımlar ve planlama aşamasındaki çalışmalar görüşüldü.
Turan, Kırklareli için çalıştıklarını ifade ederek vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel