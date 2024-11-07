Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mobil Göç Noktası Aracını İnceledi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçmenlerin tespitine yardımcı olan Mobil Göç Noktası aracında incelemelerde bulunarak, yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mobil Göç Noktası aracında incelemelerde bulundu.
Vali Uğur Turan, düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracını inceleyerek yapılan işlemler hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci'den bilgi aldı.
Kentin birçok bölgesinde hizmet veren araç, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen şahısların kimliklerini sorguluyor. - KIRKLARELİ