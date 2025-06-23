Kırklareli Valisi Uğur Turan, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Nikah Şahidi Oldu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Nikah Şahidi Oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesine katılan çiftin nikah şahidi Kırklareli Valisi Uğur Turan oldu. Başkan Turan, evlilik için desteklenen çiftlere çeşitli eğitimler ve maddi yardım sağlandığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesine katılan çiftin nikah şahidi Kırklareli Valisi Uğur Turan oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi yürütülüyor. Projeden yararlanan çiftin düğün töreni gerçekleşti. Törende Vali Uğur Turan çiftin nikah şahidi oldu. Törende konuşan Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinden yaralanan çiftlere çeşitli eğitimler verildiğini ve 150 bin lira maddi destekte sağlandığını söyledi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Turan, çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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