Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin'e Destek Afişi

Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, Filistin'e destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek olmak için basın açıklaması yaptı. Kayalı Kampüsü'nde gerçekleşen basın açıklamasına öğrenci kulüpleri de katıldı. Protestoda öğrenciler, pankart ve dövizler açıp sloganlar atarak tekbir getirdi.

Üniversitenin İlahiyat Kulübü Başkanı Eyüp Başaran topluluk adına basın açıklaması yaptı. Başaran, İsrail'in saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmadığını belirterek Lübnan ve Yemen'e sıçradığını söyledi.

Başaran, Filistin halkına destek vermek ve soykırıma dur demek için toplandıklarını ifade ederek direnişlerle, boykotlara destek vererek katliama destek olan güçlere karşı durduklarını anlattı.

İsrail'in bir terör devleti olduğunu aktaran Başaran, işgale karşı direnenlerin onuru olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından dualar edildi, sloganlar atıldı. Üniversitelilerin açtığı "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" pankartı dikkat çekti. Topluluk daha sonra sorunsuz bir şekilde dağıldı. - KIRKLARELİ