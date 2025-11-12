Haberler

Kırklareli'nde 'Yüzyılın Konut Projesi'ne Yoğun İlgi

Güncelleme:
Kırklareli genelinde başvuruları başlayan 'Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bir günde toplam bin 331 başvuru yapıldığı bildirildi. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının son hanesi "0" olan vatandaşların başvuru hakkı başlamasıyla birlikte, yalnızca bir günde Merkez ilçe 451, il genelinde ise toplam bin 331 başvuru yapıldığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Kırklareli genelinde Merkez, Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Kofçaz ve Ahmetbey'de inşa edilecek konutlara yönelik başvuruların ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların yoğun ilgisinin projeye duyulan güveni yansıttığını ifade ederek, başvuru sürecinin kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvimle sürdürüleceğini kaydetti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
